Conte al Napoli, ci siamo: incontro con De Laurentiis negli uffici della Filmauro

Oramai manca pochissimo: atterrato a Roma Fiumicino nel pomeriggio, Antonio Conte si è recato negli uffici della Filmauro, nel centro di Roma, dove ad attenderlo c'era il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per la firma che legherà il tecnico salentino al Napoli.

Con l'allenatore c'erano anche il fratello Gianluca, che lo accompagna nello staff tecnico, e il direttore sportivo del club partenopeo Giovanni Manna.

L'ex ct dell'Italia, che domani dovrebbe firmare il contratto col Napoli prima dell'ufficializzazione, è stato ricevuto dal patron del Napoli. I due, insieme a Manna e a Gianluca Conte, hanno lasciato il palazzo da un'uscita secondaria per andare a cena tutti insieme.

Anche il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato dell'incontro, postando su X un'immagine di Conte e Manna ripresi di spalle in aeroporto. "Mercoledì è il giorno dell'ufficialità, come previsto. Il contratto, un triennale, anni verrà firmato domani":

Insomma, dopo la fake news del salentino a Capodichino con tanto di foto altrettanto falsa (era vecchia), il Napoli adesso è davvero ad un passo dall'avere un nuovo allenatore e ripartire dopo la disastrosa annata appena trascorsa.

🔵 Antonio Conte, in Roma today with Napoli director Manna as he will sign in as new manager.



Wednesday is the day, as expected: three year deal to be signed tomorrow. 🔐



📸 Here Conte and Manna on their way to Roma, earlier today. ⤵️✈️ pic.twitter.com/2YkhfRgN4C