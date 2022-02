Napoli-Barcellona, Spalletti: "Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso"

"Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Fin da subito dobbiamo far vedere quali sono le nostre intenzioni. Dobbiamo fare leva su quelle che sono le nostre numerose qualità. A Cagliari non siamo stati bravi a prendere per mano la partita. Al Barcellona manca Messi, ma è comunque una delle squadre più forti del mondo. Ha calciatori importanti in tutti i settori. Questa squadra deve mettere in campo quella che è l'espressione e il desiderio della nostra gente. Ciò che è impossibile a noi è possibile a Dio e Dio sta con noi". Così Luciano Spalletti ha presentato Napoli-Barcellona a Castel Volturno nella conferenza stampa alla vigilia del match.

"Non c'è una squadra favorita per questa partita, che porterà all'eliminazione di una delle più forti dell'Europa League. Tutte e due le squadre punteranno a non arrivare ai supplementari. Vogliamo dimostrare a tutte le persone che ci guarderanno quanto ci teniamo a questa vittoria", ha aggiunto il tecnico azzurro.

Gare ravvicinate e il rischio stanchezza

"Il rischio di una stanchezza psicologica va contemplato. E' una testa forte che fa anche i muscoli forti. Ormai, però, il calcio è questo. Non dobbiamo avere paura di gare così ravvicinate. Purtroppo in questo momento troppe rotazioni non possiamo farle, non avendo tutti a disposizione".

Il recupero degli infortunati: Insigne in campo dal primo minuto

"E' una nota buona aver recuperato Politano e che Osimhen e Fabian Ruiz non abbiano avuto complicazioni. Bene anche che per Di Lorenzo sia stato scongiurato tutto dopo il colpo alla testa. Malcuit, purtroppo, per due-tre settimane non ci sarà. Insigne partirà dall'inizio e ha quel livello di personalità e qualità calcistica per direzione il risultato di una gara così equilibrata e così importante. Lozano dobbiamo valutarlo giorno dopo giorno, ha bisogno di sentirsi questa spalla solida. Sta lavorando con una preparazione particolare, tutta dedicata alla spalla. Per il momento non possiamo prevedere una data di rientro in campo".

Il ricordo di Maradona

"Per chi avrebbe tifato? Lui quando c'era da schierarsi, lo faceva sempre. Non era tipo da stare con un piede qua e uno là, lui ha sempre preso una posizione. Credo che domani sera sarebbe stato dalla nostra parte".

La grinta di Osimhen

"Lui ha la ferocia tra le sue caratteristiche. Ha delle qualità super, che non è facile ritrovare in tutti".

Il poco spazio per Ghoulam

"Ghoulam l'ho limitato io, facendo scelte differenti. Lui con il suo atteggiamento dimostra di meritare più attenzione di quella che ha. Sono convinto che da qui al termine della stagione si ritaglierà lo spazio che merita e che non ha avuto fino ad ora a causa mia".