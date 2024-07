Giuffredi, conferenza fiume sul caso Di Lorenzo: le parole del procuratore

Conte è "l'unico allenatore per cui sarebbe rimasto" a Napoli Giovanni Di Lorenzo, e "non perché voleva abbandonare la barca in una situazione difficile, ma perché aveva paura che un altro tipo di allenatore potesse fargli rivivere la stessa stagione dell'anno scorso. L'unico a dargli serenità nel poter affrontare un nuovo campionato, e a non dover farsi carico in prima persona di problemi com'è stato l'anno scorso, era Antonio Conte".

Mario Giuffredi, agente degli azzurri Di Lorenzo, Politano, Mario Rui, Folorunsho e Gaetano, ha parlato in conferenza stampa al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli per chiarire la situazione dei suoi assistiti all'ombra del Vesuvio.

La vicenda del capitano del Napoli sembrava essere alle spalle, ma il procuratore ha voluto mettere ulteriori puntini sulle "i" a proposito di cosa abbia portato Di Lorenzo ad un passo dall'andare via. Giuffredi ha sottolineato il lavoro di raccordo tra squadra, ambiente e società che il ragazzo è stato chiamato a portare avanti da solo per tutto l'anno, e i due episodi peggiori della stagione: quando era collassato prima di Fiorentina-Napoli e il club "non lo ha tutelato" mentre alcuni giornali parlavano di assenza dovuto alla voglia di cambiare aria; e i fischi per la sostituzione a pochi minuti dalla fine di Napoli-Lecce.

"Non mi sono mai seduto con Juventus, Roma, Inter e Atletico Madrid - ha poi sottolineato il procuratore per evidenziare la propria correttezza nei riguardi del Napoli - Sono loro che hanno chiamato me facendomi capire che in caso di addio sarebbero state interessate".

Per quanto riguarda gli altri suoi assistiti, infine, pare abbastanza probabile la partenza di Mario Rui che "dopo 7 anni vuole avvicinarsi alla famiglia in Portogallo".