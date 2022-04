Il comunicato della Juve Stabia: "Danneggiati dalla penalizzazione, faremo ricorso a costo di bloccare i playoff"

Serie C Girone C

Il deferimento della Procura Federale, la risposta del club e la decisione del Tribunale Federale Nazionale: due punti di penalizzazione da scontare nell'attuale classifica. Per la Juve Stabia non sono state ore semplici e l'asterisco in graduatoria complica ulteriormente il cammino stagionale. L'obiettivo playoff è divenuto difficile da agguantare, servirà una serie di risultati utili sugli altri campi per consentire alla brigata di Walter Novellino di accedere agli spareggi di fine annata. Il club, nel frattempo, si è esposto nuovamente e si è detto danneggiato dalla penalizzazione: di conseguenza, la società farà ricorso. Questa la nota ufficiale: "La S.S. Juve Stabia S.r.l. ritenendo di essere stata danneggiata dai 2 punti di penalizzazione, da scontare nella corrente Stagione Sportiva 2021-2022, comunica di aver dato già mandato ai propri legali di ricorrere avverso la sentenza del Tribunale Federale facendo valere le proprie ragioni in tutte le sedi di Giustizia Sportiva a costo di bloccare la partenza dei playoff".