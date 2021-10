Bruscolotti: "A Maradona sarebbe piaciuto Spalletti. Desiderava rivedere il Napoli in trionfo"

"A Diego piaceva Gattuso e gli sarebbe piaciuto anche Spalletti, per la grinta e la carica che dà. Era desideroso di rivedere Napoli in trionfo. Quando ricordavamo i nostri tempi gli luccicavano gli occhi". Così l'ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha ricordato il suo amico ed ex compagno di squadra, Diego Armando Maradona, nel giorno del suo compleanno.

"E' stato un fenomeno inaspettato, una luce che s'accende nel buio, un miracolo. Era la gioia e la voglia di calcio allo stato puro. Era generosità, allegria, voglia di vivere, di ballare, di stare in compagnia. Amava stare in gruppo, lo spogliatoio era il posto dove stava meglio perchè fuori non poteva vivere libero", ricorda Bruscolotti.