Come gioca Calzona: modulo e idee tattiche del nuovo allenatore del Napoli

Francesco Calzona è sinonimo di 4-3-3. Questo il modulo utilizzato nella sua esperienza da commissario tecnico della Slovacchia, sin dall'insediamento.

Il nuovo tecnico del Napoli, dunque, proseguirà nel solco delle idee tracciate a Castel Volturno da Maurizio Sarri prima (di cui l'allenatore calabrese è stato storico vice fino agli anni in azzurro) e Luciano Spalletti poi (di cui Calzona è stato collaboratore nella stagione 2021-2022).

Chi conosce molto bene Calzona, per averci lavorato sia all'Empoli che al Napoli, è Mirko Valdifiori: “Calzona lo conosco da tanto tempo. E’ sempre stato il secondo storico di Sarri, l’ho avuto sia ad Empoli che al Napoli. Se è pronto? Ha avuto un grande maestro come Sarri e ha fatto bene con la Slovacchia, adesso ha una grande occasione come primo allenatore, conoscendo anche l’ambiente. Se è maniacale? Sì. Ha tutta un’altra idea di calcio rispetto a Mazzarri. Con Sarri stava sempre chiuso nello stanzino a studiare gli schemi”, ha raccontato l'ex centrocampista azzurro ai microfoni di TvPlay.