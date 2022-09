Colucci: "La Juve Stabia sta bene, Viterbese difficile da affrontare. Serie C al mattino? Ecco cosa cambia"

Quinta chiamata della stagione in arrivo, per la Juve Stabia di Leonardo Colucci c'è l'esame Viterbese da affrontare. La squadra gialloblè, con nove punti e tre vittorie in quattro partite disputate, punta a confermarsi allo Stadio Romeo Menti. Un impegno da non sottovalutare per la brigata di Castellammare che vuole dare continuità all'ottimo successo ottenuto contro il Monopoli. Alla vigilia dell'impegno casalingo, il tecnico delle Vespe è intervenuto in conferenza stampa:

"Santos? Da quello che so, il procuratore ha buoni rapporti con la proprietà e ha chieso se si poteva allenare. Viterbese? L'ambizione è quella di riuscire a mantenere i precedenti. Giochiamo contro una buona squadra, lo dimostra anche la rosa. Ci auguriamo che le sfide del passato possano risultarci utili. Bisogna fare una grandissima prestazione per 95', non sarà facile domani. Come sta la squadra? Stiamo bene, quando si vince si sente meno la fatica e si va sulle ali dell'entusiasmo. Dobbiamo tenere i piedi per terra, abbiamo vinto una partita importante contro una formazione forte. C'è da pensare esclusivamente alla Viterbese. Leggo poco tutto ciò che riguarda la squadra che alleno, non voglio sprecare energie (ride, ndr). Sono molto realista, penso partita dopo partita: mi auguro di percorrere la strada degli allenatori che bene hanno fatto qui. Gare da giocare di mattina? Non so se c'è più affluenza. Bisogna però considerare il discorso energetico e dei risparmi: ci sono da ottimizzare le spese. Tuttavia, non so se ci sarà più pubblico allo stadio. Cambierà anche il lavoro durante la settimana, dovremmo allenarci sempre la mattina e fare un certo tipo di programmazione anche alimentare. Importanza della settimana di lavoro? Si lavora più nello specifico. Marotta? È un giocatore importante per la Viterbese".