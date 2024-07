Sarà in campo alle Olimpiadi di Parigi: possibile rinnovo di contratto con il Napoli per Saco?

Coli Saco sarà l'unico calciatore del Napoli protagonista alle prossime Olimpiadi di Parigi. Il centrocampista classe 2002 sarà impegnato con il suo Mali nel torneo a cinque cerchi che si disputerà nella rassegna francese.

Reduce da una stagione esaltante in Serie C con l'Ancona, in cui ha messo a segno ben 7 gol in 31 presenze in campionato, l'ex Milan rientra in azzurro dal prestito, probabilmente per trovare prima della chiusura del mercato una collocazione a titolo temporaneo in Serie B.

Il suo contratto con il sodalizio partenopeo scadrà tra un anno ma, secondo indiscrezioni di Africafoot, ci sarebbero in corso trattative per prolungare l'accordo per altre due stagioni.