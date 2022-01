Napoli, positivo al Covid anche il Primavera Saco: l'annuncio del calciatore sui social

Ancora un caso di positività al Covid-19 coinvolge il Napoli. Anche il centrocampista della Primavera Coli Saco è risultato positivo al virus. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso calciatore ex Milan, che avrebbe probabilmente partecipato alla trasferta di Torino con la prima squadra.

"Questo periodo è crudele. Non capisco perché, sono risultato positivo all'ultimo minuto, ma è la vita. Accetto il mio destino. Credo in Dio e penso che non fosse il momento per me di debuttare in Serie A. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Tornerò più forte", scrive il giovane centrocampista azzurro su Twitter.