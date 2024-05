Trattativa Conte-Napoli, una particolare clausola nel possibile accordo?

"I prossimi dieci giorni saranno decisivi". Così nella giornata di lunedì Aurelio De Laurentiis, partecipando a un convegno sul razzismo presso il centro commerciale Jambo a Trentola Ducenta, aveva parlato della scelta del nuovo allenatore del Napoli.

Il nome caldo, dopo la decisione di Gasperini di rimanere all'Atalanta, è quello di Antonio Conte. La trattativa per portare l'ex ct della Nazionale comporta una serie di accordi, clausole e condizioni contrattuali da definire con precisione, anche per quanto riguarda aspetti complessi come ad esempio i diritti d'immagine ed eventuali penali.

Inoltre, nell'eventuale accordo, potrebbe esserci anche una particolare clausola, come riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale: "Si ragiona anche sulla possibilità eventuale, sia da una parte che dall'altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi determinanti poi per il fatturato economico del club".