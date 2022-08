Addio a Garellik, Napoli piange per la scomparsa del portiere del primo scudetto

Si è spento nella notte Claudio Garella. L'ex portiere del Napoli dello scudetto 86-87 aveva 67 anni, una moglie e due figlia, Chantal e Claudia. È deceduto per problematiche cardiache in seguito a un intervento chirurgico.

Garellik, come era soprannominato per il suo stile inconfondibile, (Gianni Agnelli lo definì l'unico portiere che parava senza mani, vista la sua abilità a respingere i tiri degli avversari con i piedi) fu protagonista anche dell'incredibile scudetto del Verona di Bagnoli nel campionato 1984-1985.

Ha militato nel Napoli di Maradona dal 1985 al 1988, lasciando un ricordo indelebile in tutti gli sportivi azzurri.

"Brividi per gli scudetti a Napoli e Verona"

In una delle ultime interviste con l'Avvenire aveva dichiarato: "La mia più grande soddisfazione è stata quella di conquistare due scudetti con Verona e Napoli: due squadre che non ce l’avevano mai fatta prima e che per questo, appunto, rimarranno nella storia. Diego Armando Maradona è stato il più grande di tutti e non solo in campo. A Napoli l’ho visto prestare ascolto e dare soldi agli scugnizzi, portare soccorso agli ultimi, a quelli che non guardava in faccia nessuno. Diego a Napoli faceva fatica anche a fare due passi che la città si fermava".