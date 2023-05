Claudia Letizia festeggia il 3° scudetto del Napoli campione d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Claudia Letizia artista famosa in Italia e in tutto il mondo come "Regina del burlesque italiano", da pochi mesi anche regina della piattaforma "Only Fans", ma non solo, speaker radiofonica, attrice di film, fiction e musical, opinionista televisiva anche nelle trasmissioni calcistiche per la sua grande capacita' di parlare tecnicamente del calcio e soprattutto del suo Napoli. Dimostra ancora una volta la sua passione azzurra in questi scatti inediti, tra i vicoletti della sua citta' (ph.Paolo De Matteo) e in una location suggestiva come Il Covo degli Angioini, (ph.Eugenio Blasio) con un makeup tutto azzurro & hair by Liliana Paduano. Claudia Letizia conosciuta anche come Lady Letizia, nata a Pompei è un'attrice, ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica italiana e cantante. È nota per aver partecipato alla dodicesima serie del reality show Grande Fratello , la versione italiana del Grande Fratello . Letizia ha partecipato a vari programmi televisivi, tra cui nel 2010, quando ha gareggiato con il nome d'arte di Lady Letizia nel talent show di Sky 1 Lady Burlesque , che l'ha proclamata la regina del burlesque italiano . L'anno successivo partecipa al Grande Fratello 12 . Letizia è stata attrice nel film "L'ultima ruota del carro" di Giovanni Veronesi e "Il mio uomo perfetto" di Nilo Sciarrone nel 2018. Ha recitato nel musical Carosone , con il cantante Sal Da Vinci, in cui interpretava Maruzzella, in "Il cielo serie 1992" ; e in due stagioni di "È arrivata la Felicità" in onda su Rai 1. Claudia Letizia è apparsa come conduttrice televisiva in vari programmi Rai e Mediaset, tra cui Tiki Taka , Mattino 5 e Pomeriggio 5 e conduttrice di Radio Kiss Kiss per il programma "Facciamolo adesso", in onda tutte le sere. I suoi social verificati dove potete seguirla sono: Instragram claudialadyletizia, e Facebook fans page Claudia Letizia. Ma ricordiamo appunto che chatta direttamente con i suoi fans esclusivamente sul suo canale Only Fans: www.ladyletizia.it