Quali sono i migliori attaccanti italiani di sempre? Tanti ex Napoli e napoletani nella speciale classifica

FourFourTwo, noto giornale britannico specializzato in classifica, ha redatto la graduatoria dei migliori attaccanti italiani nella storia. Tra i 32 calciatori scelti, molti sono gli ex Napoli o napoletani di nascita.

Si parte proprio dalla 32esima posizione, in cui figura Fabio Quagliarella, nativo di Castelllammare di Stabia ed ex azzurro. Risalendo la graduatoria in 28esima posizione c'è Beppe Savoldi, soprannominato 'mister 2 miliardi' per l'acquisto record dal Bologna messo a segno dal club partenopeo nell'estate del 1975.

26esima e 20esima piazza, rispettivamente, per i napoletani Antonio Di Natale e Ciro Immobile. 19esimo posto, invece, per l'ex leggenda del Napoli Gianfranco Zola. In 14esima posizione c'è, invece, il brasiliano naturalizzato italiano Josè Altafini, alias 'core 'ngrato' per quel suo gol dell'ex in Juventus-Napoli 2-1 del 1975 che regalò, di fatto, lo scudetto ai bianconeri strappandolo ai partenopei.

Al 12esimo posto un altro pezzo di storia del Napoli, Amedeo Amadei, prima calciatore azzurro dal 1950 al 1956 e poi allenatore dallo stesso anno fino al 1961.

Nessun napoletano o ex Napoli figura nella 'top ten' scelta da 'FourFourTwo' e così composta:

1) Roberto Baggio

2) Giuseppe Meazza

3) Paolo Rossi

4) Silvio Piola

5) Gigi Riva

6) Alessandro Del Piero

7) Giampiero Boniperti

8) Francesco Totti

9) Guglielmo Gabetto

10) Gianluca Vialli.