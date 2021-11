Europa League, si complica la situazione del Napoli: gli azzurri devono battere il Leicester

La sconfitta in casa dello Spartak Mosca per 2-1 ha complicato e non poco i piani qualificazione del Napoli nel gruppo C di Europa League.

Dopo la vittoria del Leicester per 3-1 sul Legia Varsavia nell'altro match della quinta giornata, gli azzurri si ritrovano ora al terzo posto in classifica, che vorrebbe dire retrocessione in Conference League.

Gli azzurri potranno qualificarsi anche direttamente agli ottavi di finale in caso di vittoria all'ultima al Maradona contro gli inglesi e di mancata vittoria dello Spartak Mosca in casa del Legia Varsavia. I russi, infatti, hanno il vantaggio di 6 punti a 0 negli scontri diretti con i partenopei e a parità di punti li scavalcherebbero nella classifica finale.

Questa l'attuale graduatoria:

Leicester 8

Spartak Mosca 7

Napoli 7

Legia Varsavia 6.