Clamoroso in Eccellenza, il Casoria non si presenta e l'Acerrana resta fuori dallo stadio

Cancelli chiusi, nessuna possibilità di accesso all’impianto e squadra locale assente. Accade al San Mauro di Casoria: il team di casa, che vive una situazione drammatica, non si presenta e l’Acerrana, dopo l’attesa all’esterno dello stadio assieme alla terna arbitrale, torna a casa con la vittoria a tavolino. Altra pagina nera per lo sport dilettantistico campano, con il rischio dell’esclusione dal campionato sempre più concreto per la compagine viola. Domenica anomala per la capolista granata che, in attesa della nota del giudice sportivo e di ulteriori sviluppi sulla vicenda Casoria, consolida la posizione in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza. Questo il comunicato del Toro: “Dopo aver atteso le ore 11.45 come da regolamento, il signor Valerio Navarino della sezione di Taurianova, ha decretato la non disputa della partita Casoria-Acerrana per assenza della squadra ospitante. In un clima surreale, tra l’altro fuori i cancelli dello stadio e senza la possibilità di poter entrare all’interno del San Mauro, si è chiusa l’ennesima giornata triste, dove l’unico vero sconfitto è stato il calcio”.