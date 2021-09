Città di Casoria, Sorvillo è il nuovo allenatore: c'è il comunicato ufficiale

Appena un punto in classifica dopo due giornate disputate in campionato. Non un avvio positivo per il Città di Casoria che ha conquistato una sola lunghezza finora e a margine di 180' giocati. La società viola, attraverso i canali di riferimento, ha ufficializzato l'approdo di Francesco Sorvillo alla guida della prima squadra:

"Cambio della guardia sulla panchina viola: l’ASD Città di Casoria comunica ufficialmente di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Francesco Sorvillo. Nato il 7 Ottobre 1972, il tecnico napoletano vanta esperienze tra Promozione e Prima Categoria sulle panchine di United Portici, San Pietro, Summa Rionale e Sangiovannese. A mister Sorvillo, a lavoro già da domani, va il più caloroso benvenuto da parte della società".

Prime parole di Sorvillo da guida del Casoria: "Difficile rifiutare una piazza importante e una società motivata. Le aspettative sono alte ma possiamo far bene".