E' nato Ciro Romeo, il primo figlio di Mertens e Kat|FOTO

"Ciro Romeo Mertens", accompagnato da un cuore e da una splendida foto che immortala Dries con Kat e il piccolo neonato. Così la coppia ha voluto rendere nota la nascita di baby Ciro Mertens a tutti coloro che li seguono e li amano sui social.

La decisione di chiamare Ciro il piccolo dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, il fortissimo legame di Mertens per Napoli e la speranza magari di firmare il nuovo contratto, visto che è in scadenza e terminare la carriera in azzurro (De Laurentiis permettendo).

I messaggi di Auguri

"Fiocco azzurro in casa Napoli. Mertens è papà, è nato Ciro Romeo. Alla signora Kat e a Dries vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli", è la nota del calcio Napoli.

Auguroni, Dries Mertens e Kat. Il vostro primogenito porterà tanta gioia. È nato Ciro. A Napoli, un figlio di Napoli. Siate sempre felici". E' il post di auguri di Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli.