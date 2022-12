Mondiali 2022 in Qatar, un napoletano sarà in campo nella semifinale Argentina-Croazia

Ci sarà anche un napoletano in campo in Argentina-Croazia, semifinale dei campionati mondiali di calcio 2022 in Qatar, in programma martedì 13 dicembre alle ore 20 italiane.

Si tratta di Ciro Carbone, guardalinee della sezione di Napoli, designato nella sestina arbitrale che dirigerà il match. Con lui ci saranno anche altri quattro italiani: Daniele Orsato (primo arbitro), Alessandro Giallatini (assistente), Massimiliano Irrati (Var) e Paolo Valeri (AVar).