Chi è il giovane talento del Napoli che ha esordito in Juventus-Salernitana

Nonostante la netta sconfitta per 6-1 e l'eliminazione rimediata dalla Salernitana, il match di Coppa Italia contro la Juventus per Ciro Borrelli è stato speciale.

Il centrocampista napoletano, 18 anni il prossimo 9 gennaio, ha fatto il suo esordio in prima squadra subentrando a Legowski al minuto 77 della partita.

Borrelli è in prestito a Salerno, ma il suo cartellino è di proprietà del Napoli. Con la Primavera granata in questa stagione ha collezionato 10 presenze tra campionato e coppa. A giugno, da contratto, è previsto il suo ritorno in azzurro.