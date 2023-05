Cimitile-Rione Terra e Pro Sangiorgese-Cercola: il programma delle finali playoff di Promozione

Un sogno chiamato Eccellenza. Quattro squadre, di cui tre della provincia di Napoli, per due posti disponibili. Gli spareggi promozione entrano nel vivo, il prossimo weekend decreterà il salto di categoria per le restanti due compagini. Sarà ancora gara secca, sul campo della società con una migliore posizione di classifica a conclusione della stagione regolare. In caso di parità, al termine di ognuna delle due partite, si procederà alla disputa dei tempi supplementari, ma non dei calci di rigore. Qualora dovesse confermarsi la parità di punteggio, sarà considerata vincente la formazione di casa.

Il Comitato Regionale, con una nota ufficiale, ha diramato il programma di sabato pomeriggio. Il Cimitile, reduce dalla vittoria contro la Forza e Coraggio nel playoff del Girone C, sfiderà il Rione Terra, forte dei successi con Sessana e Neapolis (entrambe in trasferta) nel Girone A, allo Sporting Club di Nola. Il Cercola Fox, dopo aver eliminato il Frattamaggiore al Piccolo con una prova di solidità e forza nell’epilogo del Girone B, affronterà la Pro Sangiorgese allo Stadio Sessa di Castel San Giorgio.

Il programma

Cimitile-Rione Terra sabato 13 maggio ore 16.30, Stadio Sporting Club di Nola

Pro Sangiorgese-Cercola sabato 13 maggio ore 16.30, Stadio Sessa di Castel San Giorgio