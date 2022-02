Christian Maggio torna in campo a 40 anni: l'ex azzurro firma con un club di Serie B

Dopo aver compiuto 40 anni lo scorso 11 febbraio, Christian Maggio torna in campo. L'ex terzino del Napoli, in azzurro per ben 10 anni dal 2008 al 2018, ha infatti firmato un contratto fino al termine della stagione con il Vicenza, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie B.

Per Maggio si tratta di un ritorno alle origini, visto che oltre ad essere vicentino, l'esterno è cresciuto nel vivaio biancorosso e ha esordito in Serie A proprio con la maglia del 'lanerossi' nel 2000, sotto la guida di Edy Reja.

L'ex vicecampione europeo 2012 con l'Italia nella scorsa stagione aveva giocato fino a gennaio a Benevento in Serie A, per poi passare al Lecce in Serie B a gennaio disputando di 19 partite con i salentini e siglando 3 reti. Dal 1° luglio 2021 era svincolato.

"Nella mia vita le sfide sono state tante e le ho sempre affrontate con passione e tanta voglia. Dopo 19 anni ritorno nella mia città dove sono cresciuto come calciatore. È una bellissima emozione per me. Darò il massimo per raggiungere l’obiettivo. Forza Vicenza", ha scritto Maggio in un post su Instagram.