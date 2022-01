Verso Juve-Napoli: Chiellini positivo al Covid-19

Juventus-Napoli, salvo sorprese, perde uno dei suoi potenziali protagonisti. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini, infatti, è risultato positivo al Covid-19.

Il giocatore - rende noto il club piemontese - sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.

In vista della sfida in programma il 6 gennaio a Torino, il Napoli ha invece attualmente tre calciatori positivi al Covid (Lozano, Osimhen ed Elmas) e due in quarantena (Petagna e Malcuit) per aver avuto contatti con persone positive.