Chiellini sicuro: "Con me in campo Osimhen non avrebbe segnato al Cagliari"

Giorgio Chiellini, che da poco ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, nel corso di Sky Calcio Club, ha commentato il gol realizzato da Osimhen contro il Cagliari, in occasione della vittoria per 2-1 degli azzurri al Maradona.

La rete dell'asso nigeriano ha portato la squadra di Mazzarri in vantaggio e per l'ex difensore il reparto arretrato dei sardo ha grosse responsabilità. "Nel gol contro il Cagliari non vedo nessuno vicino a Osimhen. Vedo solo due in area e il cross può arrivare solo lì. Questo è un errore. Se ci fossi stato io, Osimhen non saltava, ma con una spallata avrei fatto in modo che non arrivasse al pallone. Io non l’avrei presa, ma non l’avrebbe presa nemmeno lui”.