Chiellini: "Conte farà bene, sarà un'accoppiata bella ed esplosiva con tutto l'ambiente Napoli"

"Come vedo Conte al Napoli? Bene. Penso che farà bene. Ha dei giocatori per fare calcio. Sicuramente poi dovrà cambiare qualcosa, non so come vorrà giocare. Saprà sicuramente trascinare i tifosi del Napoli. Sarà un’accoppiata bella ed esplosiva con tutto l'ambiente Napoli". Così Giorgio Chiellini ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dell'imminente approdo del suo ex allenatore Antonio Conte all'ombra del Vesuvio.

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale ha parlato anche dell'Italia di Luciano Spalletti, che si appresta a disputare gli Europei: "E’ un’Italia giovane. Siamo in un ciclo che sta cambiando e lo vediamo dall’età media e dai giocatori convocati. Però c’è Spalletti che è nel momento top della sua carriera. Ha qualcosa di speciale e l’amore per la nazionale. La speranza è che riesca a creare qualcosa di eccezionale. Sono curioso ed eccitato di vederli, farò il tifo per loro".