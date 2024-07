Calciomercato Napoli, ufficiali tre cessioni in poche ore: le formule dei trasferimenti

Dopo l'annuncio degli arrivi di Spinazzola e Rafa Marin, il mercato del Napoli si muove anche in uscita. Tre, infatti, le cessioni concluse dal club azzurro nelle ultime ore.

Alessandro Zanoli, reduce dal prestito alla Salernitana, passa al Genoa con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto.

L'attaccante Lorenzo Sgarbi e il difensore Nosa Edward Obaretin, reduci entrambi da un'ottima stagione in Serie C con le maglie di Avellino e Trento, passano, invece, in prestito al Bari di Luigi De Laurentiis.