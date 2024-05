Cesena-Juve Stabia, la diretta della partita: le probabili formazioni e dove vederla

Ultima uscita stagionale per la Juve Stabia che chiude il suo percorso all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, il terzo turno del triangolare della Supercoppa si gioca in casa del Cesena. La squadra di Guido Pagliuca, reduce dalla sconfitta casalinga con il Mantova, cerca riscatto contro la formazione di Domenico Toscano, candidata ad assicurarsi il trofeo. Per le vespe è stata un’annata straordinaria: dopo la vittoria del campionato e la promozione in Serie B, a Castellammare si respira un clima di festa e di preparazione alla prossima competizione cadetta. Segui gli aggiornamenti in diretta del match in programma alle ore 17.45.

La vigilia, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Mister Pagliuca è intervenuto in conferenza stampa e ha presentato così la sfida di oggi: “La sconfitta subita contro il Mantova è stata troppo pesante perché abbiamo rivisto la partita e analizzato i dati e sono a nostro favore. Andremo a Cesena ad affrontare un avversario forte, guidato da un allenatore bravo e che sa ciò che vuole. Cercheremo di fare le nostre cose, con leggerezza, ma stando attenti alle piccolezze che hanno fatto la differenza sabato scorso e durante l’anno. Ci apprestiamo ad affrontare una partita con intensità, mantenendo quelli che sono i nostri principi”.

Anche Toscano, tecnico bianconero, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia: “Mancano 90 minuti per concludere questa straordinaria stagione, vogliamo dimostrare quello che abbiamo costruito in questo fantastico campionato. Vogliamo rimanere sempre sul pezzo, pensando prima alla prestazione perché il risultato è la sua conseguenza. La Juve Stabia è una grandissima squadra. Non è partita coi favori del pronostico ma ha fatto un cammino straordinario e gli faccio i complimenti. Vincere non è mai semplice né scontato”.

Cesena (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Silvestri; Pieraccini; Adamo, Francesconi, Hraiech, Donnarumma; Berti; Corazza, Kargbo. All.: Toscano

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bellich, Folino, Mignanelli; Buglio, Leone, Romeo; Mosti; Adorante, Candellone. All.: Pagliuca

La partita, con calcio d’inizio alle 17.45, sarà visibile in chiaro su Rai Sport e in diretta su Sky Sport al canale 251. In streaming su Sky Go, Now e RaiPlay.