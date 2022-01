Il Cercola batte il primo colpo del nuovo anno: arriva il bomber Marzocchella

Una vittoria in esterna e di misura nell'ultima dell'anno solare sul campo dello Striano. Segue la notizia dello slittamento del campionato di Promozione a causa del diffondersi del Covid-19. Il Cercola di mister Giuseppe Barra prosegue la preparazione verso la seconda parte di stagione del Girone D. Nelle recenti sedute d'allenamento, il tecnico ha avuto tutti a disposizione, compresi alcuni elementi della Juniores. Differenziato per Crispino e Ascione, reduci da alcuni fastidi fisici.

Nel frattempo, la società si sta adoperando sul mercato per rafforzare la rosa. Il primo colpo del 2022 è il bomber Marco Marzocchella, classe 1986 e reduce da diverse esperienze in giro per l'Italia. L'attaccante, con oltre 150 gol messi a segno in carriera, va a potenziare il reparto avanzato delle Foxes che, tra quelle d'alta classifica, è riuscita a realizzare meno marcature rispetto alle pretendenti. Questa la nota societaria:

"Benvenuto, Marco Marzocchella. Una vita in giro per lo Stivale, tra Toscana (Montevarchi e San Sepolcro), Abruzzo (Renato Curi Angolana), Piemonte (Alessandria), Calabria (Rossanese), Veneto (Montebelluna e Sandonà) e Trentino (Trento), prima di rientrare in Campania per vestire le maglie di Saviano e, a partire dalla scorsa estate, Salernum Baronissi e Terzigno. Particolarmente esaltanti le esperienze con Alessandria e Trento, tra le cui file ha vinto due campionati di Eccellenza nel 2006 e nel 2012. Con i gialloblù fu decisivo il suo gol per battere i liguri del Vallesturla nella finalissima play-off nazionale. 35 anni compiuti lo scorso luglio, Marco ha visitato tutte le categorie dilettantistiche realizzando oltre 150 gol da bomber di razza. E oggi ci spiega i motivi per i quali ha scelto il nostro progetto".

Prime dichiarazioni di Marzocchella da centravanti del Cercola: "Cercavo una sistemazione in una società seria, organizzata e strutturata con idee ben chiare. Sono due settimane che sono qui e sono davvero contento di esserci. Spero di ripagare la fiducia di tutto l'ambiente, sono felice di aver scelto Cercola. Caratteristiche? Mi piace svariare per tutto l'attacco e giocare palla a terra, spero di dare un buon contributo alla squadra e di segnare qualche gol importante. Compagni? Sono contento perché mi ritengo fortunato di essere arrivato in un gruppo importante e composto da uomini di valore. Voglio dare il mio supporto a tutti i giovani in modo che possano crescere e avere un futuro importante. Dove possiamo arrivare? Siamo una squadra organizzata e attrezzata, non so dove si può arrivare. Affronteremo ogni partita con la massima grinta e determinazione, daremo del filo da torcere a tutti".