Bambina vede Cavani e piange: il video che ha commosso il web

Un video con protagonista l'ex attaccante del Napoli Edinson Cavani ha commosso il web nelle ultime ore. Nelle immagini pubblicate su Instagram dalla giornalista inglese Alison Bender, si vede una piccola tifosa del Matador, Lola, commuoversi nel momento dell'incontro.

La bambina chiede in lacrime a Cavani di non andare via dal Manchester United.