Calciomercato - Cavani può tornare in Italia: ipotesi Salernitana per il Matador

Dopo l'addio ufficiale al Manchester United sancito nelle ultime ore, Edinson Cavani è ora libero di decidere il suo futuro. Dopo le esperienze in Francia e in Inghilterra, per il futuro dell'ex attaccante del Napoli non è da escludere un ritorno in Italia.

Dopo il recente accostamento alla Fiorentina, è spuntata ora anche l'ipotesi Salernitana, fresca di permanenza in Serie A. Della possibilità di un ritorno in Campania del Matador ne ha parlato l'ex dirigente calcistico napoletano Enrico Fedele.

"Cavani sta trattando con la Salernitana. Chiede 5 milioni di euro a stagione", ha rivelato l'ex ds di Parma ed Avellino nel corso de "Il bello del calcio", in onda su Canale 8.