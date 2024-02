"Cavani ha la magia nera. C'è bisogno che la gente faccia qualcosa per risollevarlo"

Tre gol in 19 partite giocate con il Boca Juniors. E in Argentina cominciano ad interrogarsi su cosa stia accadendo ad Edinson Cavani.

Il noto quotidiano sportivo Olè ha interpellato l'astrologo calcistico Giorgio Armas, che si è espresso così sul momento negativo dell'ex attaccante del Napoli: "Ha la magia nera . Ha un bell'aspetto, gli abbiamo fatto un ottimo esordio astrologico, è impossibile che non faccia gol. Ecco perché penso che sia un lavoro che hanno fatto su di lui".

"In energia siamo molto bassi. Con il Lanús è stato pazzesco. Spero che nel superclásico le cose si vedano e giocheremo una partita decente. Ho bisogno che la gente eserciti la forza per sollevarla perché è molto forte quello che succede. Non so cosa sia. La gente deve aiutarmi. Dobbiamo unirci e smettere di fare ca..ate. Noi non dobbiamo criticare, dobbiamo unirci", ha aggiunto Armas.