Verso Catanzaro-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Due sconfitte consecutive e la discesa in classica è repentina. L'obiettivo playoff non è consolidato e il prossimo turno di campionato riserverà un confronto complicato. La Turris di Bruno Caneo è chiamata ad emergere dalla fascia centrale della graduatoria e riscattare le recenti uscite infelici. Ad un grande girone d'andata sta rispondendo una fase di ritorno tutt'altro che entusiasmante. Il ko nel derby e il passo falso interno contro il Monterosi hanno abbassato la fiducia delle ultime settimane di ripresa. La trentatreesima giornata propone l'incontro dello Stadio Nicola Ceravolo contro i padroni di casa del Catanzaro allenati da Vincenzo Vivarini.

Qualche ballottaggio in vista per i giallorossi che devono fare a meno di Cianci, fermato dal Giudice Sportivo per squalifica. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di bomber Iemmello. Resiste il dubbio tra i pali tra Nocchi e Branduani, mentre in difesa ci potrebbe essere una chance per De Santis, con Gatti dirottato in panchina. Nel 3-5-2 dei calabresi dovrebbero trovare conferme Bjarkason e Vandeputte sulle corsie, Maldonado dovrà guidare la mediana. Carlini e Verna viaggiano per la titolarità nelle posizioni di interni di centrocampo.

Il trainer di Alghero ritrova ben tre elementi per l'ostica trasferta di Catanzaro. Ritornano dalle rispettive squalifiche Longo, Tascone e Zampa. Tuttavia, Santaniello è costretto ad alzare bandiera bianca per una distrazione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Ancora ai box Esempio, Loreto e Lame. Out altresì Bordo e Pavone. Poche incognite per quanto concerne il reparto difensivo: persiste il testa a testa tra Di Nunzio e Sbraga per una casacca dal primo minuto. Varutti torna in zona avanzata nella linea a quattro con Ghislandi sul versante opposto e la coppia Tascone-Franco al centro. Giannone e Leonetti saranno a supporto di Longo.

Il fischio d'inizio dello Stadio Nicola Ceravolo è fissato per le 14.30 di domenica 20 marzo. La partita sarà visibile in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Catanzaro (3-5-2): Nocchi, De Santis, Fazio, Scognamillo, Bjarkason, Carlini, Maldonado, Verna, Vandeputte, Biasci, Iemmello. A disposizione: Romagnoli, Branduani, Martinelli, Gatti, Bayeye, Tentardini, Welbeck, Cinelli, Sounas, Rolando, Vazquez, Bombagi. Allenatore: Vivarini

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Di Nunzio, Zampa, Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti, Giannone, Longo, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Zanoni, Finardi, Iglio, Nunziante, D'Oriano, Nocerino. Allenatore: Caneo