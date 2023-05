Catania-Sorrento, al via la prevendita del match: ecco dove acquistare il biglietto

Sarà prima gara del triangolare nel torneo riservato alle vincitrici: in palio c’è il titolo di Campione d’Italia, la Poule Scudetto di Serie D è pronta ad entrare nel vivo. Il Sorrento di Vincenzo Maiuri, dopo aver trasformato il sogno Lega Pro in realtà, tornerà in campo nel weekend per affrontare il Catania allo Stadio Massimino. Sfida prestigiosa per i rossoneri, alle prime prove con il clima di un ambiente d’alta categoria. Match in programma domenica 14 maggio, alle ore 16.00. Come annunciato dal club costiero attraverso i canali ufficiali, c’è il via libera alla prevendita. Queste le indicazioni annunciate dal Sorrento: "I biglietti per il settore ospiti, saranno acquistabili esclusivamente in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 13 maggio 2023, on line al seguente link https://www.ticketone.it/artist/catania-ssd/ al prezzo di 10 euro + diritti di prevendita. Il botteghino dello stadio "A. Massimino" di Catania resterà chiuso il giorno della gara".