Cassano difende Spalletti: "Una vergogna la contestazione, ha amato Roma. Tra 20 anni Totti sarà dimenticato"

Antonio Cassano critica i fischi dei tifosi e la brutta accoglienza riservata dai tifosi della Roma a Luciano Spalletti. Fantantonio, ospite fisso della ‘Bobo Tv’, ha affermato: "E’ una vergogna. Un allenatore che ha amato Roma, ama Roma, ha fatto delle cose divine. L’hanno fischiato perché ha fatto smettere Totti. Tutto è venuto fuori perché Spalletti non faceva giocare il ‘pupo’, a cui io voglio bene: se oggi, a 45 anni, gli chiedi di giocare lui risponde di poter fare ancora la differenza. A 34 anni c’erano i ventenni più scarsi ma che correvano più di me".

"Totti sarà dimenticato"

Cassano prosegue: “Spalletti faceva delle scelte e ha fatto bene anche quando è tornato, portando la Roma in Champions. Il tifoso deve pensare al bene della squadra Tra 20 anni Totti sarà dimenticato, in eterno saranno ricordati i Maradona, i Messi, i Cruijff. C’era il periodo di Bruno Conti poi Totti e ora Pellegrini, che forse giocherà nella Roma per 20 anni e vincerà uno Scudetto. Si cambia".