Casoria, Pompei, Albanova e SC Ercolanese verso i playoff di Eccellenza: il regolamento e gli abbinamenti nazionali

Settimana d’avvicinamento all’ultima giornata del campionato di Eccellenza. Nel Girone A è giunto il verdetto più atteso, quello riguardante la promozione: è stata l’Ischia a strappare lo scettro alle concorrenti per il salto di categoria. Resta in bilico la situazione relativa alla salvezza, mentre lo scorso turno ha anche stabilito le quattro formazioni in griglia playoff. C’è ancora incertezza sul posizionamento delle squadre interessate a 90’ dal triplice fischio, con il Casoria secondo ma con un solo punto di vantaggio sul Pompei. L’Albanova invece è insidiata dall’Ercolanese e la prossima gara, sul terreno casertano, riserverà proprio il testa a testa tra le due compagini. I viola invece ospiteranno il Real Forio al San Mauro mentre i rossoblù saranno attesi dalla trasferta sul campo del Villa Literno.

In ottica spareggi d’alta classifica, nella fase regionale si disputeranno semifinale e finale. Queste le modalità:

“a) e società seconda e quinta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei tiri di rigore;

b) le società terza e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della terza classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei tiri di rigore;

c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e b), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare;

d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), disputeranno un’unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei tiri di rigore;

e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare;

f) la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), si aggiudicherà il secondo posto del rispettivo girone ed acquisirà, conseguentemente, il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione, fra le società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2022/2023, per l’acquisizione del titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2023/2024”.

Dunque, la vincitrice, per il salto di categoria, giocherà altri due turni, con partite di andata e ritorno con la vincitrice dei playoff del Girone B di Eccellenza Sicilia. Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta). Il turno successivo vedrà la vincente affrontare l’avversaria che uscirà dal confronto tra Girone A Sicilia e Calabria. Per quanto concerne l’ordine di svolgimento è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che nel turno precedente ha giocato in casa e viceversa. Nel caso in cui entrambe le formazioni interessate abbiano giocato in casa o trasferta si ricorrerà a sorteggio.