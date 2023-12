Il club napoletano evita (per ora) l'esclusione, ma il prossimo match non si gioca: i motivi

Nessuna esclusione, ad oggi, dal campionato di Eccellenza. Per il Casoria Calcio non è ancora finita. Al team viola è stata contestata la quarta rinuncia dopo la mancata disputa della gara contro il Castel Volturno. Tuttavia, il Giudice Sportivo non si è ancora pronunciato e, preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società napoletana, si è riservato decisioni di merito. Intanto, il match in programma al Bellucci contro il Pompei, in programma domani pomeriggio, non andrà in scena in quanto è stato disposto il rinvio.

La situazione

Archiviata l’incredibile stagione scorsa, chiusa con il secondo posto nella classifica regolare e con l’eliminazione alla semifinale playoff regionale contro l’Ercolanese, il Casoria ha dato il via ad un nuovo corso in estate, con l’etichetta de “La Rinascita”. Dopo la vittoria all’esordio sul campo del Rione Terra, la squadra viola ha incassato il ko interno con il Real Forio e la sconfitta esterna con la Puteolana. Il campionato è “terminato” il 23 settembre con la trasferta di Pozzuoli. Poi la profonda crisi che ha dato il via ai numerosi svincoli, oltre alle partite saltate contro Afragolese, Pomigliano (durata appena due giri di lancette, con il Casoria in sette uomini), Acerrana, Montecalcio, Nola e Castel Volturno. Di mezzo le goleade subite contro Real Aversa (8-0), Quarto Afrograd (6-0), Mariglianese (23-0) e Albanova (16-0).

Giovanissimi (tra svincolati e mancati tesseramenti) mandati allo sbaraglio, distinte consegnate a pochi minuti dagli incontri, genitori o massaggiatori in panchina, linee del campo non tracciate. Una situazione paradossale che ha calpestato la storia della gloriosa piazza napoletana. L’attesa per la decisione del Giudice Sportivo potrebbe non durare troppo, la prossima settimana dovrebbe arrivare il comunicato che decreterà il destino del Casoria. Le speranze di una permanenza nel campionato sono ridotte al lumicino. In caso di esclusione, prima della fine del girone d’andata, sarà rivoluzionata la classifica del Girone A.