Caso scommesse, spunta anche il nome del napoletano Letizia

L’ombra delle scommesse resta argomento attuale nel mondo del calcio e, nelle ultime ore, anche vecchie conoscenze del panorama campano sono state tirate in ballo. Una situazione che ha coinvolto indirettamente il Benevento, club del patron Oreste Vigorito e totalmente estraneo alla vicenda. Tra i calciatori chiamati in causa c’è Gaetano Letizia. Il difensore di origine napoletana, capitano della Strega fino alla stagione scorsa e oggi alla Feralpisalò, avrebbe violato l’articolo 4 della legge 401 del 1989, quello cioè che impedisce a uno sportivo di scommettere sulla disciplina che pratica.

Nella giornata di giovedì 30 novembre, la Guardia di Finanza ha perquisito l’abitazione di Christian Pastina, sequestrando i dispositivi digitali personali. L’inchiesta risale al periodo in cui il classe ’90 indossava la casacca giallorossa. Il sodalizio verdeblù, come riportato da BresciaToday.it, fa sapere di “attendere i risultati delle indagini in corso, i fatti risalgono a quando Letizia vestiva la maglia del Benevento: il giocatore è tuttavia tranquillo”.

Il comunicato del Benevento

“Il Benevento Calcio, in persona del Legale Rappresentante Avv. Oreste Vigorito, comunica che in data odierna ha provveduto ad informare la Procura Federale della FIGC, su quanto pubblicato dal Quotidiano Il Mattino edizione di Benevento circa indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Benevento relative ad episodi di scommesse che coinvolgono i propri tesserati Pastina Christian, attualmente calciatore del Benevento Calcio, e Letizia Gaetano, attualmente in prestito alla società FeralpiSalò, ed ex tesserati Forte Francesco e Coda Massimo, il tutto nel rispetto della vigente normativa federale”.