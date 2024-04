Il Sorrento esce sconfitto dal "Pinto", manita della Casertana e playoff sfumati

Il campionato del Sorrento termina con una sconfitta allo stadio Pinto. La squadra di Vincenzo Maiuri deve arrendersi alla Casertana, si spengono dunque le speranze playoff per Ravasio e compagni. La cronaca si apre con un diagonale di Carretta al 3’: l’attaccante sfrutta un rimpallo ma la sfera viene deviata in angolo. All’8’ spunto di Vitale al limite dell’area, il suo mancino trova la respinta di Venturi. Al 9’ i rossoneri passano in vantaggio con una punizione eseguita in maniera magistrale da De Francesco, la gioia per i costieri dura pochi secondi perché al 10’ Deli raccoglie l’assist di Tavernelli e batte Del Sorbo. Tre minuti dopo Montalto svetta di testa su un traversone, l’incornata termina sul fondo. Poco prima della mezz’ora di gioco Montalto fa venire giù il “Pinto” con una rovesciata spettacolare su cross morbido di Curcio: dodicesima rete stagionale per il centravanti. Al 33’ traversone di Tavernelli per l’autore del raddoppio rossoblù, la giocata termina a lato. Al 38’ c’è spazio anche per il tris dei falchetti, con la doppietta di Deli che realizza il tap-in dopo il tocco di Montalto. Il primo tempo si chiude con una grande azione di Tavernelli: l’esterno si accentra e calcia verso il palo lontano, la sfera va fuori di poco. Nel recupero Venturi non si fa sorprendere sull’iniziativa di Kolaj. In avvio di ripresa squillo di La Monica e mira da rivedere, al 50’ Tavernelli impegna Del Sorbo con una conclusione sul primo palo. Al 57’ il Sorrento riapre la contesa con Riccardi che si libera di tre avversari e con il destro supera Venturi. Il quarto gol per i ragazzi di Cangelosi arriva al 66’ con Tavernelli che fulmina il portiere rossonero dopo una sponda di Montalto. Al 77’ nuovo intervento di Venturi, questa volta su Di Somma. Nel recupero la Casertana trova anche la manita con Carretta che realizza in contropiede. Il match allo stadio Pinto termina con il risultato di 5-2.