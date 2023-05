Casertana-Palmese considerata ad alto rischio: divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli

Ultima giornata del campionato di Serie D nel weekend, per la Palmese di Mario Pietropinto c’è la sfida in trasferta sul terreno di gioco della Casertana. Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, la squadra rossonera va a caccia del bottino pieno in esterna per blindare la posizione nella griglia playoff. Considerata gara ad alto rischio, il settore ospiti resterà chiuso: è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli: “Il Prefetto di Caserta, in seguito all’inserimento della sfida Casertana-Palmese nella determinazione N°23/2023 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in considerazione dei “profili di rischio”, nelle scorse ore ha recepito la disposizione del CASMS relativa al divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Provincia di Napoli. Il Prefetto ha così provveduto a notificare tale limitazione in vista della gara di domenica. Alla luce di tale disposizione, i biglietti di tutti i settori saranno nominativi”.