Il club di Emanuele Filiberto si salva, ma un'altra squadra festeggia: la Casa Reale lavora al trasferimento dei titoli

La stagione calcistica volge al termine e per la Casa Reale Holding è il tempo di tracciare i primi bilanci. Il Portici ha raggiunto la salvezza in Serie D con una giornata d’anticipo, stesso verdetto per il Savoia in Eccellenza. Per la Real Aversa, a febbraio, è arrivata l’esclusione dalla massima competizione regionale dopo la nota della Procura Federale che ha imposto l’obbligo alla società di essere proprietaria di un solo club di calcio.

Con l’addio alla piazza normanna, Emanuele Filiberto e i suoi collaboratori si sono dedicati al raggiungimento degli obiettivi con le altre due formazioni. Tuttavia, per gli azzurri non basterà il merito sportivo per mantenere un posto nel prossimo campionato di quarta serie. La Casa Reale infatti è orientata a spostare il titolo a Torre Annunziata, riportando dunque la realtà oplontina in Serie D a distanza di tre anni dall’ultima volta.

E la dirigenza ha già fatto registrare il primo acquisto per la stagione 2024/25. A guidare la panchina del Savoia sarà ancora Salvatore Campilongo, subentrato nel corso dell’annata e tra i protagonisti della salvezza in Eccellenza. Il tecnico sarà coadiuvato dal vice Carmine Marotta e nelle prossime settimane il club si muoverà sul mercato per definire l’organico e rinforzare la squadra in vista del ritorno nella quarta divisione italiana.

Salto di categoria quindi per Torre Annunziata che attende anche di poter rientrare allo Stadio Alfredo Giraud. Per il Portici, d’altra parte, dovrebbero spalancarsi le porte del torneo di Eccellenza: la Casa Reale ha aperto al trasferimento del titolo dei biancoscudati, con gli azzurri che tornerebbero sui campi regionali dopo sette anni consecutivi sul panorama nazionale. È questo lo scenario che sembra delinearsi per le due realtà calcistiche guidate da Emanuele Filiberto, in attesa dell’ufficialità.