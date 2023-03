Grave lutto nel mondo del calcio napoletano: addio a Carmine Tascone

Grave lutto nel mondo del calcio campano. Si è spento all'età di 86 anni Carmine Tascone, ex calciatore, allenatore e dirigente calcistico napoletano.

Tascone era uno dei talent scout più famosi e capaci del panorama calcistico nostrano. Era attualmente presidente onorario della scuola calcio Damiano Promotion, di cui è stato il deus ex machina per tantissimi anni. Questo il saluto della società: "E' venuto a mancare Carmine Tascone, uomo di calcio il cui nome resterà sempre legato alle tante vittorie, prima come calciatore, poi come allenatore e per finire come talent scout di tanti giovani calciatori alcuni diventati anche famosi professionisti.

Esprimiamo tutto il nostro cordoglio alla famiglia Tascone".

Tanti i messaggi di ricordo sui social in queste ore. Tra questi anche quello del Gladiator, una delle sue tantissime ex squadre: "Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è addolorato per la scomparsa di Carmine Tascone. L’allenatore napoletano è stato il condottiero del club nerazzurro nella stagione 1971-1972 con la conquista della promozione in Serie D, per poi iniziare la stagione susseguente all’ombra dell’Anfiteatro. Grande scopritore di talenti, è stato apprezzato a Santa Maria Capua Vetere per la sua competenza, professionalità e carisma. L’intera società del Gladiator piange la morte di un grande del calcio campano".