Calciomercato Napoli, per Caprile spunta l'interesse di un prestigioso club francese

La buonissima stagione all'Empoli, la sua prima in Serie A, ha acceso i riflettori su Elia Caprile. Le prestazioni e le potenzialità del portiere classe 2001, di rientro al Napoli dal prestito in Toscana, hanno attirato l'attenzione anche di alcuni club non italiani.

Secondo quanto riferisce dalla Francia "La Tribune Olympienne", infatti, l'estremo difensore di proprietà del Napoli sarebbe finito nel mirino dell'Olympique Marsiglia, prossima squadra di Roberto De Zerbi (che apprezzerebbe molto Caprile) e alla ricerca di un sostituto dell'ex Roma Pau Lopez.

Caprile, dal canto suo, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato del suo futuro a tinte azzurre: "Non vedo l’ora di incominciare la stagione col Napoli. Arrivare in un top club è motivo di grande orgoglio per me. Vado lì per lavorare sodo con l’obiettivo di farmi trovare pronto e conquistarmi il mio spazio. "Sono impaziente di conoscere Conte. Mi hanno raccontato che è molto esigente, ma su questo andiamo d’accordo. Io sono il primo critico di me stesso e mi impegno ogni giorno per fare sempre meglio".