Cannavaro può tornare in panchina, trattativa in corso con un club

Fabio Cannavaro può tornare in panchina, a distanza di dieci mesi dall’ultima esperienza. Archiviata la parentesi con il Benevento, il tecnico è in trattativa con l’Adana Demirspor, club alla ricerca del sostituto di Patrick Kluivert. Dopo la separazione dall’olandese con la risoluzione del contratto, la società è pronta ad investire su un nuovo mister e il nome dell’ex difensore, attualmente senza contratto al termine della sua avventura in giallorosso, è in cima alla lista. All’Adana Cannavaro troverebbe l’attaccante Mario Balotelli e, inoltre, seguirebbe la strada di un altro allenatore napoletano, Vincenzo Montella, oggi alla guida della Nazionale turca.