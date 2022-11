Canicattì-Mariglianese rinviata per Covid-19: definita la data del recupero

La Mariglianese non scende in campo nel weekend. La formazione biancazzurra, in profonda crisi di risultati e pronta a risalire col nuovo tecnico in panchina (Felice Mollo, ndr), non affronta il dodicesimo appuntamento nel Girone I di Serie D. I motivi della mancata disputa contro il Canicattì, con conseguente gara rimandata al prossimo 30 novembre alle ore 14.30, è da attribuire ai numerosi casi Covid nell'ambiente campano. Questo il comunicato del club siciliano:

"L'Asd Canicattì comunica che la gara tra i biancorossi e la Mariglianese, prevista per domenica 20 novembre, presso lo stadio Saraceno di Ravanusa, è stata rinviata a mercoledì 30 novembre ore 14:30! I motivi del rinvio sono relativi all'elevato numero di positivi al Covid-19 in casa Mariglianese. Ci auguriamo che quanto prima possa tornare tutto alla normalità: in bocca al lupo per una pronta guarigione".