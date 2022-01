Verso Campobasso-Juve Stabia: le parole di Sottili, le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Il nuovo anno solare della Juve Stabia si apre con un incontro in trasferta. La compagine allenata da Stefano Sottili, dopo aver ottenuto un pareggio nell'ultima sfida disputata nel 2021, si prepara alla delicata prova in esterna sul rettangolo verde del Campobasso. Un appuntamento che le Vespe non hanno intenzione di fallire per alimentare la speranza playoff e per entrare nella fascia che conta già da questo weekend. Dopo un mese di lungo e forzato stop, il team di Castellammare dovrà dimostrare di essere in condizione.

Sottili è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Questo momento si gestisce con la partecipazione di tutti e la consapevolezza del periodo che si sta attraversando. Abbiamo cercato di mettere dentro partite in famiglia e mini-tornei per non perdere di vista l'attenzione e la competizione. Sono contento del lavoro svolto, le risposte però vanno date in campo. Campobasso? Sarà un'incognita come gara, non sappiamo gli avversari chi avranno a disposizione e che sistema di gioco utilizzeranno. Cercheremo di offrire una prestazione gagliarda, in questo momento il risultato è più importante del modo di giocare. Bilancio in gialloblè? Abbiamo raccolto 15 punti in 10 gare. Sono esigente e ho la convinzione che questa squadra possa fare meglio. Sono contento della disponibilità dei ragazzi, con i quali è un piacere lavorare, ma risultati alla mano credo che qualcosa in più avremmo potuto farlo".

Le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Difesa a quattro, mediana a tre e tridente offensivo per Cudini che si affida ai migliori. Raccichini tra i pali, Tenkorang e Pace sulle corsie con Vanzan e Menna in zona centrale. Bontà e Candellori assieme a Ladu a centrocampo, Merkaj e Parigi con Rossetti in avanti. Solito schieramento per Sottili che ritrova Russo in porta, Donati e Caldore sulle fasce e Tonucci e Cinaglia a difendere lo specchio. Altobelli e Scaccabarozzi a schermare e rompere la manovra avversaria. Bentivagna, Stoppa e il neo-arrivato Ceccarelli alle spalle di Eusepi.

Campobasso (4-3-3): Raccichini; Tenkorang, Vanzan, Menna, Pace; Bontà, Ladu, Candellori; Merkaj, Rossetti, Parigi. A disposizione: Zamarion, Coco, Magri, Fabriani, Martino, Persia, Giunta, Liguori, Emmausso, Di Francesco, Lombari. Allenatore: Cudini

Juve Stabia (4-2-3-1): Russo; Donati, Cinaglia, Tonucci, Caldore; Altobelli Scaccabarozzi; Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli; Eusepi. A disposizione: Pozzer, Dell'Orfanello, Esposito, Troest, Daví, Erradi, Guarracino, Schiavi, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Sottili