Campo di calcio in pieno centro: è "lotta" di freestyle |VIDEO

A Napoli esplode la Nazionale-mania. Maglie azzurro Italia hanno invaso le strade, i vicoli e le piazze. Diverse le iniziative collaterali nel percorso di accompagnamento verso l'evento principale: la partita tra i ragazzi di Roberto Mancini e l'Inghilterra, valevole per le qualificazioni a Euro 2024.

Complice anche il debutto di Adidas come sponsor tecnico. Il noto marchio, infatti, ha allestito campi di calcio a 5 in diversi punti della città. Uno di questi è in piazza Dante, dove decine di ragazzi, provenienti dalle scuole calcio del territorio hanno dato vita a un grande spettacolo a colpi di freestyle. Palleggi, tunnel, uno contro uno, giovani e giovanissimi si sono affrontati in varie prove a cui hanno preso parte anche nomi noti del freestyle nostrano come Andrea Fratino e Luca Campolunghi.

"Napoli ha risposto alla grande - afferma Tommaso Saronni, responsabile pubbliche relazioni Adidas - volevamo far divertire alla città e ci stiamo riuscendo. Probabilmente, in questo momento, Napoli è il luogo migliore in termini di reazione a iniziative del genere, qui il calcio si respira ovunque".