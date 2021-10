Campionato Promozione, Girone D - Il San Vito Positano batte la Viribus Unitis: Fiore e Pommella in gol

Una rete per tempo per i costieri che si impongono sul campo di Brusciano, rossoblù che incappano in una sconfitta

La terza giornata del Girone D di Promozione Campania vede sfidarsi Viribus Unitis e San Vito Positano sul campo di Brusciano. Vittoria per i costieri che si affermano con uno 0-2 che racchiude la prestazione e il cinismo degli uomini di Gargiulo. Passo falso per la squadra di Pezzella dopo un avvio importante.

Bastano tre giri di orologio alla compagine giallorossa che si mette subito in una situazione di vantaggio con la rete di Emanuele Fiore. Il guizzo del calciatore sblocca il risultato. I rossoblù attaccano e vanno alla ricerca del pareggio, ma gli ospiti rispondono e gestiscono il punteggio favorevole. Il San Vito raddoppia al 30' con Gabriele Pommella che fissa in ghiaccio il risultato e tiene a distanza gli avversari.

La Viribus incappa in un passo falso, il primo in campionato, che rallenta la corsa verso la vetta: nel prossimo impegno c'è la delicata trasferta sul campo del San Sebastiano da affrontare. Per i costieri, a punteggio pieno in graduatoria, c'è l'appuntamento casalingo col Victoria Marra.