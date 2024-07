Campagna abbonamenti Napoli 2024/2025: c'è un annuncio importante

Dopo aver svelato la nuova maglia da gioco "home" per la stagione 2024/2025, il Napoli è pronto a lanciare anche la campagna abbonamenti.

Ad annunciarlo è stato chief revenue officer del club azzurro Tommaso Bianchini: "Nella giornata del 9 luglio sarà annunciata la nuova campagna Abbonamenti per poter continuare a vivere da vicino la passione per la nostra città e per la nostra squadra".