Calciomercato Napoli, con la possibile partenza di Politano si cambia modulo?

Il futuro di Matteo Politano potrebbe non essere ancora azzurro. L'Al Shabab dall'Arabia Saudita sembra fare sul serio per l'esterno d'attacco della Nazionale, che vorrebbe strappare al Napoli già in questa finestra invernale di mercato. 31 anni ad agosto, con il contratto con il sodalizio partenopeo in scadenza nel 2025, davanti ad un'offerta proveniente da Riad tra i 20 e i 25 milioni di euro per i prossimi 3 anni è difficile rimanere insensibili.

E a fronte di una proposta economica importante, anche il club azzurro potrebbe vacillare e approfittare dell'opportunità di mercato per operare un cambio modulo. Con un eventuale addio di Politano, infatti, il Napoli potrebbe prendere in considerazione, più a 'cuor leggero', l'ipotesi di passare ad un 3-5-2 di cui Walter Mazzarri è un grande conoscitore.

Senza Politano e con l'innesto di un difensore centrale che andrebbe a rinforzare il pacchetto arretrato, per la squadra campana sarebbe più facile abbandonare il 4-3-3 di 'Spallettiana memoria', con Kvaratskhelia che andrebbe a ricoprire il ruolo di seconda punta, come già talvolta accade nella nazionale georgiana. Il modulo a due attaccanti, inoltre, esalterebbe le caratteristiche di un altro grande investimento di De Laurentiis, quel Giacomo Raspadori che ancora non è riuscito a 'svoltare' in questo anno e mezzo partenopeo. Anche alcuni nuovi arrivi, come Mazzocchi e come Samardzic (nel caso in cui l'affare si concretizzasse), sembrano essere maggiormente a proprio agio con il 3-5-2.

Dal mercato di gennaio un indizio per il futuro?

3-5-2 o 3-4-2-1 potrebbe voler dire anche futuro. Non è un mistero, infatti, che tra gli allenatori che maggiormente piacciono al patron azzurro in vista della prossima stagione ci siano Antonio Conte e Raffaele Palladino, che praticano proprio quel modulo. E sempre con questi 'numeri' potrebbero entrare in gioco per la panchina partenopea per giugno anche due 'vecchi nomi', come quello di Gian Piero Gasperini e Ivan Juric, senza dimenticare Eusebio Di Francesco che al Frosinone quest'anno sta dimostrando di essere in grado di passare indifferentemente dal 4-3-3 al 3-5-2 a seconda delle partite e dei momenti.

Questo mercato di gennaio del Napoli, insomma, potrebbe fornire più di qualche importante indizio anche sulla squadra della prossima stagione. Non resta che aspettare il 31 gennaio, dunque, per tirare le somme.