Napoli, Calzona saluta: "Non sono venuto qui per soldi. Il fatto di dover vincere sempre ha pesato"

Napoli-Lecce è stata anche la gara di alcuni addii. Tra questo c'è quello di Francesco Calzona, all'ultima sulla panchina azzurra.

Il tecnico calabrese ha parlato nella conferenza stampa post partita tracciando un bilancio della sua esperienza: “L’uscita dalla Champions è stato un contraccolpo. Il fatto di dover vincere ogni domenica ha pesato tantissimo, non abbiamo avuto la forza di farlo. Abbiamo una media altissima di gol presi sulle occasioni degli avversari e questo ci ha creato dei grossi problemi. Non sono riuscito a creare un'attenzione tale per evitare tutto questo".

Calzona ha anche spiegato i motivi per i quali non ha mai pensato alle dimissioni: "La squadra si è sempre allenata benissimo. Ci sono stati confronti, non polemiche come ho sentito in giro. Non ho visto una squadra che non mi seguiva. Io non sono venuto a Napoli per soldi. Dimettendomi avrei messo in difficoltà anche la società, che non credo avrebbe preso poi un altro allenatore".