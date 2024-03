"Con Calzona abbiamo liberato la mente e proviamo a riproporre il nostro gioco": il calciatore azzurro spiega la svolta

Un pareggio contro il Barcellona in Champions League all'esordio e 7 punti su 9 in campionato, di cui gli unici due persi arrivati a seguito di un rocambolesco gol subito in pieno recupero contro il Cagliari. Il primo bilancio dell'esperienza da capo allenatore di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli può dirsi positivo.

Ma cosa ha fatto il tecnico calabrese per provare ad imprimere una svolta nello spogliatoio azzurro? Una spiegazione è arrivata nel post partita di Napoli-Juve proprio dal match winner Giacomo Raspadori.

"Questa vittoria è frutto di dieci giorni di lavoro in allenamento, stiamo ritrovando la strada giusta e non vogliamo fermarci più. Siamo stati bravi e ordinati anche quando la gara si è fatta difficile. Dopo il pareggio ci siamo rimessi a giocare con calma e qualità ed il gol è arrivato nel momento di maggiore pressione. Stiamo ritrovando una mentalità che ci è mancata in passato. Con Calzona abbiamo resettato, stiamo guardando avanti, ci siamo liberati la mente dalle scorie e proviamo a riproporre il gioco che ci ha caratterizzato l'anno scorso. Questo significa comunque che dobbiamo continuare a migliorare e cercare di raggiungere l'obiettivo del quarto posto finchè sarà possibile", ha spiegato l'attaccante della Nazionale in mixed zone.